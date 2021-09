Sidste år slugte Merete Dea Larsen og partifællerne i Dansk Folkeparti en del kameler i budgetforliget med S og R i forventning om at få indflydelse i løbet af året, men den indflydelse kom ikke. Foto: Anders Bork

DF om budget 22: Prisen for at deltage var for høj

Roskilde - 16. september 2021 kl. 11:36 Kontakt redaktionen

Roskilde: - Til lykke til borgmesteren. Det er endnu en gang lykkedes at skabe et bredt flertal om et budget. Om det så er borgmesteren eller Venstre, der fremstår som vinder på den konto, må I selv finde ud af, men én ting er sikker: Dette budget holder aldrig, og det ved I udmærket.

Sådan sagde DF's gruppeformand, Merete Dea Larsen i byrådssalen i aftes ved førstebehandlingen af det budget, som 27 af 31 byrådsmedlemmer bakker op om. Og dets indhold kunne sagtens ligne noget, som DF på en god dag kunne bakke op om, hvilket det også langt hen ad vejen så ud til at kunne blive resultatet, men DF'erne forlod som bekendt forhandlingerne få timer inden, at de sidste ting faldt på plads.

Det allersidste element var den stibro over motorvejen, som efter DF' opfattelse er spild af penge, som hellere skulle bruges på noget andet.

Kameler på menuen

DF har tidligere slugt ting, der er større end en stibro for at være med i et budget - senest i den usædvanlige BOA-konstellation omkring budget 2021 - men det var tydeligvis ikke det værd for Dansk Folkeparti.

- Vi troede faktisk et øjeblik på muligheden for at rette op på kursen og atter prioritere kernevelfærden, ikke kun på driften, men også på anlægssiden, men vi blev skuffet, og vi laver ikke den samme fejl to gange, så vi valgte at forlade budgettet. Sidste år spiste vi faktisk en del kameler i forventning om at få indflydelse i løbet af budgetåret - den indflydelse, der ellers altid fulgt med at være i et budgetforlig, men den fulgte ikke med synes vi ærligt talt ikke har været gældende. Regler - eller skal vi bare sige god skik - i forhold til forligspartnere har vist sig ikke at have den store betydning, sagde Merete Dea Larsen.

Sprængning forude

Hun forudså, at der kommer ansættelsestop i kommunen. At stibroen vil blive igangsat i 2023, og at de partier, der ikke »æder« broen, ender med at stå uden for budget 2023. Og at 2022-budgettet holder ikke, og partierne bag det vil skilles, når virkeligheden skal håndteres. Hendes bud er, at Enhedslisten går, og måske Socialistisk Folkeparti.

- Allerede da I lagde budgettet, vidste I, at ældreområdet skal indhente 18,2 millioner. Voksensocialområdet skal indhente 30,5 millioner. Børn og unge skal indhente 11,3 millioner. Det er beløb, der skal indhentes med de handleplaner - eller besparelser - der allerede er vedtaget. Alle med en smule forstand ved, at det bliver svært at hente 100 procent, og ud over at hente pengene skal alle områderne også omlægge deres drift til den økonomiske virkelighed, der reelt ligger 60 millioner kroner under det niveau, de havde sidste år. Men havde vi nu også et merforbrug? Kunne det være underbudgetteret? Kunne det være, at de kvalitetsstandarder, som politikerne sætter op, ikke matcher den økonomi, som vi rent faktisk afsætter? spurgte Merete Dea Larsen og fortsatte:

- Efter vores mening tisser flertallet i bukserne lige nu, og det føles garanteret dejlig varmt, men lige på den anden side af valgkampen venter virkeligheden. I ved, hvad der vil ske, og I ignorerer det.

Langsom udsultning

Er det hele skidt? spurgte Merete Dea Larsen og gav selv svaret.

- Absolut nej. Der er mange velfærdsting i budgettet, men det er dem, der hele tiden har været lagt op til, og vi vil bare mere. Vi ønsker en reel ny start i en kommune, der sejler. Det vil vi gøre ved at eftergive den gæld, som ikke allerede er hentet, så de store områder får en chance næste år. Der er en langsom udsultning i gang, og det kan vi ikke blive ved med at tillade os, sagde Merete Dea Larsen.

DF er ikke ene om at stemme imod budgettet. Det gør også Liberal Alliance, som er repræsenteret i byrådet ved Lars-Christian Brask, som dog var forhindret i at deltage i førstebehandlingen af budgettet. Han har tidligere begrundet sit standpunkt med, at han ønsker et budget, som i lighed med tidligere år indeholder et effektiviseringsmål på 25 millioner kroner, og netop dét indgår som bekendt ikke i 2022-budgettet.

øst