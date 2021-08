Der skal ske mere for at få hastigheden ned på Lindenborgvej rundt om Svogerslev. Men hvad det bliver, er der ikke 100 procent politisk enighed om. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DF drømmer om endnu en rundkørsel på Lindenborgvej. »Måske«, siger S. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DF drømmer om endnu en rundkørsel på Lindenborgvej. »Måske«, siger S.

Roskilde - 27. august 2021 kl. 06:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bekymrede borgere i Svogerslev har gjort kommunen opmærksom på, at den sikkerhed, der er lavet omkring den splinternye overgang fra Svogerslev til Lynghøjsøerne, er utilstrækkelig.

Det fører nu til, at der sker ændringer ved overgangen. Det hegn, som i første omgang var sat op - og som borgerne oplevede som alt for lavt - bliver nu sat op på Lynghøjsiden af Lindenborgvej for at »opfordre« brugerne til at krydse vejen der, hvor det er tiltænkt. I midten kommer der et højere metalhegn for at sikre bedre afskærmning omkring midterhellen, og endelig kommer der en »chikane« på bysiden af krydset, som skal sikre, at ingen løber eller kører direkte ud på kørebanen uden at se sig for.

Der kommer dog ikke nogen fodgængerovergang på stedet, da fodgængerfelter på landevej uden for byerne ikke skønnes at være sikre. Et fodgængerfelt vil give de krydsende bløde trafikanter en falsk fornemmelse af tryghed, lyder begrundelsen.

Løftestang: Rundkørsel Krydsningen er ikke nok for Merete Dea Larsen (DF). Hun har hele tiden foretrukket en bro eller tunnel og været imod den niveaufri krydsning af Lindenborgvej, og derfor har hun nu fokus rettet mod, hvad der kan gøres for at få hastigheden ned på Lindenborgvej.

- Vi får aldrig et byskilt på Lindenborgvej, fordi Lynghøjsøerne ikke er byzone. Så mit bud vil være, at vi enten ved Lyngageren eller Industrileddet fik en rundkørsel, og vi så brugte argumentet over for politiet, at der er tale om en usikker landevej, at det er omgivelsernes karakter med skole tæt på og et rekreativt område på den ene side, som skal få politiet til at indse, at der skal skiltes med 50 rundt om byen - og så kan det være, at vi kan få fodgængerfelter, siger Merete Dea Larsen.

Må undersøges Helt så skråsikker på, at en rundkørsel er løsningen, er formanden for kommunens plan- og teknikudvalg, Jens Børsting (S), ikke.

- Som det ser ud lige nu, så er planen en venstresvingsbane ved Lyngageren og en midterhelle, lidt i stil med det, vi lige har lavet. Skulle det projekt laves om til en rundkørsel, så skal vi have vished for prisen først. Men vi har meget løst fået at vide, at det ikke er så voldsomt meget dyrere at få, så vi må få det undersøgt, så vi har et godt grundlag at træffe beslutning på, siger Jens Børsting.

Han understreger, at der er politisk enighed om, at der skal arbejdes på at få hastigheden på Lindenborgvej ned på 50 rundt om Svogerslev.

- Nu er vi foreløbig der, hvor vi har 60 kilometer-skilte rundt om den nye rundkørsel og overgangen ved den, men på sigt skal vi videre, siger han.