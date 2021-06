Parkerings-forholdene i Roskilde gav på ny en meget livlig debat i byrådet. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: DF-V-forslag nedstemt: Ny kamp om p-pladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF-V-forslag nedstemt: Ny kamp om p-pladser

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 21:32 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Ved byrådets sidste møde før sommerferien blev et forslag fra Dansk Folkeparti og Venstre om at åbne for flere p-pladser i centrum stemt ned. Flertallet ønskede ikke, at bilerne skal holde så længe ad gangen midt i byen, og de ønsker også at give mere tid til at lade det nye p-system komme til at fungere.

I sit oplæg sagde DF-leder Merete Dea Larsen, at antallet af p-pladser i centrum af Roskilde ikke er fulgt med byudviklingen, hvor der er kommet stadig flere arbejdspladser og boliger. Derfor ønskede hun en ændring i den nuværende kommuneplan, så der bl.a. skal være flere p-pladser i forbindelse med nye boligbyggerier.

Bent Jørgensen (V) mente, at problemerne kun vil vokse i de kommende 5-10 år.

- Vi har kun set begyndelsen med kritikken af forholdene på Slagterigrunden. Roskilde vil 'sande til' og blive ødelagt som handelsby, hvis kunderne ikke kan komme ind til Bymidtens butikker, argumenterede han.

Fungerer godt

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) ønskede ingen ændrig i kommuneplanen netop nu, få måneder efter at kommunen netop har indført et nyt p-system i Bymidten, så folk nu kan holde gratis i to timer - og derefter købe ekstra tid på deres telefon, hvis de har behov.

Systemet har ført til, at ansatte i byens forretninger ikke længere kan optage de centrale pladser hele dagen ved at løbe ned og stille på p-skiven hver anden time.

- Faktisk er meldingerne, som vi har fra byens handelsliv meget positive. De har konstateret, at der nu er blevet større udskiftning og dermed bedre plads til at parkere i Bymidten, forklarede Børsting.

- Efter min opfattelse har vi fornuftige principper omkring p-pladser til nye boliger i kommunen.

- Der planlægges med to pladser til hvert parcelhus, halvanden plads til rækkehuse - og delebiler til centrum-boliger som f.eks. Slagterigrunden. Her ligger lejlighederne jo klos op ad stationen, og de nye beboere kendte betingelserne, før de flyttede ind.

Færre biler i byen

Den radikale Jeppe Trolle ville gå endnu hårdere til værks og ønsker langt færre biler i fremtiden, for at fremme en 'grøn omstilling'.

- Folk skal ikke mere køre i bil ind til centrum for at handle. De kan tage det offentlige, cyklen eller få varerne bragt ud gennem net-handel, mente han.

- Hvis man bare vil gå et lille stykke, er der allerede p-pladser nok i en ring rundt om Bymidten, forklarede Trolle

Jonas Paludan (El.) kritiserede Venstre og DF for kun at have 'det grønne i munden'.

- Jeres forslag vil jo bare øge trafik og forurening, uden at det er nødvendigt. I stedet skal vi flytte folk over på cykler og i den offentlige transport, argumenterede han.

Torben Jørgensen (SF) fremhævede, at Roskilde allerede har været foregangsby ved at indføre 'rene el-busser'.

- Hvis flere kører med dem, hjælper det kraftigt på forureningen, sagde han.

Pierre Kary (K) støttede ønsket om at sikre flere p-muligheder i byen, fordi det efter hans opfattelse ikke er ralistisk at 'jage bilerne ud af byen'.

- Fremfor at gøre det svært for bilisterne skal vi i stedet gøre den offenlige trasport mere attraktiv.

Til sidste vedtog et flertal et forslag fra Teknik-formand Jens Børsting om, at p-forholdene i centrum skal vurderes igen, når byrådet alligevel i 2022 skal vurdere den gældende kommuneplan.

tk