Elisa Felici Frederiksen stillede borgerforslaget om en skøjtehal. Et flertal er indstillet på at bruge en halv million kroner på at undersøge mulighederne, men det er penge ud af vinduet, for der bliver under ingen omstændigheder råd til at bygge en skøjtehal, mener DF. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DF: Flertal stikker blår i øjnene på borgerne i skøjtehalsag

Roskilde - 21. januar 2021 kl. 08:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er fuldkommen urealistisk, at Roskilde Kommune skulle få råd til at bygge en skøjtehal, og derfor stikker flertallet borgerne blår i øjnene, når der nu skal afsættes penge til en forundersøgelse.

Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Merete Dea Larsen, som på onsdagens økonomiudvalgsmøde tog klart afstand fra et kaste penge efter en skøjtehal.

Skøjtehallen er kommet på dagsordenen, efter at et borgerforslag fra Elisa Felici Frederiksen passerede de udslagsgivende 500 underskrifter og dermed kom op i byrådet. Efter at have været omkring kulturudvalget ligger der nu et forslag om at afsætte en halv million kroner på 2022-budgettet. Pengene skal bruges på rådgivning, så kommunen kan få et overblik over, hvor meget det vil koste at føre drømmen om en skøjtehal ud i livet.

Urealistisk Men de penge er usædvanligt dårligt givet ud, mener Merete Dea Larsen.

- Jeg ville også gene selv have en skøjtehal, dengang jeg gik ind i politik, men at gå videre med forslaget nu, er at stikke borgerne blår i øjnene. Vi ved alle sammen godt, at det ikke bliver til noget, siger Merete Dea Larsen.

Hun ser ingen reel mulighed for at presse en skøjtebane ind i kommunens anlægsbudget inden for en overskuelig tidshorisont.

- Vi ved, vi ikke har råd. At sige, der er mulighed for en skøjtehal, er at tage pis på folk. Kommunens økonomi er stram, og samfundet kommer til at stå over for en kæmperegning på grund af Covid-19. Når den regning skal betales, slipper Roskilde Kommune heller ikke for at spytte i kassen. Vi har været med til at vedtage et sparebudget, og det er ikke for at bruge en halv million kroner på noget, der ikke er realistisk. Når den forundersøgelse er lavet, må vi alligevel konstatere, at vi ikke har pengene til det, og så bliver det lagt hen, og hvis vi endelig skulle få råd engang ude i fremtiden, ville forarbejdet være forældet og skulle laves forfra alligevel. De penge kunne jeg godt finde meget andet at bruge til, siger Merete Dea Larsen.

Tager forslag alvorligt Om budgetblokken »overlever budgetforhandlingerne og får plads i det endelige budget, afholder borgmester Tomas Breddam (S) sig fra at spå om, men han mener ikke, at borgerforslaget bør fejes af bordet på nuværende tidspunkt.

- Det er trods alt kun en halv million kroner, vi er klar til at bruge på det på nuværende tidspunkt. Det vigtigste for mig er, at vi tager forslaget alvorligt og overvejer det, og så mener kultur- og idrætsudvalget, at vi må bruge en konsulent. Det er fair, for vi vil gøre det grundigt, siger Tomas Breddam.

