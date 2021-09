DF: Budgettet kommer ikke til at holde

- På overfladen ligner det et velfærdsbudget, men i realiteten har de store velfærdsområder ikke en chance for at komme hjem, mener Merete Dea Larsen (DF).

Roskilde - 01. september 2021 kl. 09:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var DF eller broen. Det havde Dansk Folkeparti klart meldt ud, allerede inden der blev taget fat på forhandlingerne om budgettet for 2022. Hvis DF skulle kunne støtte et budget, kunne budgettet ikke indeholde penge til den stibro over motorvejen, som DF slet ikke er interesseret i, navnlig ikke i en økonomisk presset situation.

I sidste ende blev det dog ikke et enten-eller i valget mellem DF og stibroen. Det blev et hverken-eller, for mod slutningen af forhandlingerne forlod Dansk Folkeparti forhandlingsbordet og valgte at stå uden for det forlig, som ellers ikke afsætter en eneste krone til stibroen.

Merete Dea Larsen (DF) har imidlertid vanskeligt ved at få øje på nogen som helst udsættelse af stibroen.

- De siger, de har skubbet den til 2023, men de vil sætte planlægningen og lokalplanarbejdet i gang i 2022, og de begynder at tale med borgerne om den bro i 2022. Selv hvis de havde afsat pengene til broen i 2022, ville de ikke kunne nå at bruge dem før 2023, så de sætter broen i gang på helt normale præmisser, og det kan vi ikke være med til, siger Merete Dea Larsen (DF).

Frisk start? Stibroen er dog ikke den eneste pille i budgettet, som har været for svær for DF at sluge. Merete Dea Larsen havde gerne set, at der var blevet taget anderledes fat om de tre smertensbørn med merforbrug i 2021. Det er voksen-socialområdet, ældreområdet og børn- og ungeområdet, der til sammen tegner sig for et merforbrug i forhold til 2021-budgettet på omkring 60 millioner kroner, heraf halvdelen til førstnævnte.

- Vi ville gerne kunne sige, at de områder fik en frisk start, men det kan de ikke, når de skal starte med at finde 60 millioner kroner. Det er penge, der skal findes på nogle vanvittigt vigtige områder, som lider lige nu. Det er fint at sige, at vi vil have en frisk start, men det kommer ikke til at hænge sammen. På overfladen ligner det et velfærdsbudget, men i realiteten har de store velfærdsområder ikke en chance for at komme hjem. Hvis det skal lykkes, så kræver det, at der kommer et ansættelsesstop efter nytår, siger Merete Dea Larsen, som dog er i stand til at glæde sig over mange af de elementer, som partiet var med til at forhandle ind i budgettet, inden vejene skiltes. Det gælder ikke mindst den permanente udvidelse af Vindinge Skole, som DF har været blandt bannerførerne for.

Effektivisering et must Også Liberal Alliance valgte at stå uden for budgettet. Det stod klart allerede mandag eftermiddag, da LA som første parti forlod forhandlingerne på et tidspunkt, hvor LA var ene om at insistere på, at der blev lagt en generel effektivisering på 25 millioner kroner ind i budgettet, som samlet er på mere end syv milliarder kroner. Det, der specifikt fik Enhedslisten til at blive en del af forliget, fik med andre ord Liberal Alliance til at sige fra.

For os er det helt fundamentalt at finde produktivitetsforbedringer og effektiviseringer, og når der ikke er stemning for det, er der ingen grund til, at vi sidder med i lange budgetforhandlinger, sagde Lars-Christian Brask (LA).

- Jeg mener, at det er helt forsvarligt at finde 25 millioner på et budget, der samlet set er på cirka syv milliarder kroner. Det er helt essentielt for os. Samtidig har det god signalværdi. Vi vil have økonomisk ansvarlighed, og den forandring, vi gerne vil have, kan vi lige så godt starte med det samme, tilføjede han.

