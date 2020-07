Cyklist påkørt i Spritkrydset

Lykkeligvis havde påkørslen, der skete kort før klokken otte, ikke alvorlige konsekvenser. Cyklisten fik knubs og en ordentlig forskrækkelse, det sidste gjorde bilisten formentlig også - og så kan han se frem til at skulle i retten på et senere tidspunkt, sigtet for at have overtrådt færdselslovens paragraffer om vigepligt og om at »udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.«