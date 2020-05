Cyklist involveret i uheld med lastbil

Lægehelikopteren blev lørdag formiddag sendt ud til et færdselsuheld i Roskilde, hvor en cyklist og en lastbil var involveret.

Den nåede dog aldrig at lande, for i mellemtiden havde en ambulance bragt cyklisten, en 57-årig mand fra Frederikssund, til skadestuen i Køge til undersøgelse og behandling for eventuel læsion i skulderen og hovedet.