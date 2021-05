Se billedserie Nationalpark Skjoldungernes Land har et uudnyttet potentiale. Det skal et cykelprojekt samt tour-starten i 2022 hjælpe på. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land/Ole Malling

Cykelturister skal lokkes til nationalparken

Roskilde - 13. maj 2021 kl. 13:02 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Som en udspringer af coronakrisen er danskere begyndt at valfarte på cykel- og campingferie, og overnatningerne i shelters har også vundet indpas i befolkningen. Den udvikling er heller ikke gået Destination Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Lands næse forbi, og de pønser på at få fat på de tohjulede turister.

Det skal ske i et 3,8 millioner stort projekt, hvor en af de vigtigste opgaver bliver at få udnyttet det turistboom, som starten på Tour de France i Danmark i 2022 genererer.

Erhvervsfremmestyrelsen har spyttet 1,9 millioner til projektet.

- Vi arbejder ud fra fem spor. Det første spor er at engagere de lokale aktører. Det andet spor består i at kortlægge områdets cykelruter. Det tredje spor er et forløb. Det fjerde handler om oplevelsessammenhænge. Det sidste spor handler om markedsføring og synlighed i forhold til turister i ind- og udland, forklarer Elaheh Peyman Granov, som er udviklingschef i Fjordlandet.

Inden nogen begynder at råbe vagt i naturgeværet, pointerer Elaheh Peyman Granov, at der naturligvis ikke skal graves cykelstier eller ruter i området. Projektet bliver lavet med respekt for naturen og de lokale.

En oplagt mulighed

Landskabet omkring nationalparken byder på kuperet terræn for både børnefamilier og mountainbike-ryttere samt masser af store kulturelle oplevelser, som kan opleves på cyklen. Det er dette potentiale, området skal udvikle sig på.

Aktørerne ønsker kort sagt at binde området bedre sammen og opgradere nationalparken igennem en målrettet behovsafdækning. På den måde bliver det nemmere at opleve nationalparken om dagen og overnatte i en af kommunerne eller et shelter om aftenen.

Udenlandske turister

Men hvem er de så disse turister, og hvor kommer de fra? Cykelturisterne skal primært komme fra Holland og Tyskland, som traditionelt set også er cykelnationer som Danmark.

Den snarlige tour-start i området skal, sammen med en markedsføringsstrategi i de to lande, sparke liv i turistliv i området. Det er i hvert fald ambitionen.

- Vi synes selv, at timingen er god, da tour-starten i 2022 vil give en unik mulighed for at vise, hvad området besidder, siger Elaheh Peyman Granov.

Projektet starter i september 2021 og løber tre år frem, men allerede nu vil de to aktører forsøge at lokke flere danske turister til området.

