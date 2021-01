Cykelsti endelig færdig: Hul igennem til Stenløse fra Jyllinge

Den længe ventede cykelrute mellem Jyllinge og Stenløse Station er nu endelig åbnet, så cyklisterne ikke skal gå en omvej for at komme over ved krydset ved Roskildevej/A6 og videre ad Krogholmvej. Det oplyser Egedal Kommune på sin hjemmeside.