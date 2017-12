Cykelland: Vi vender tilbage til Roskilde

Når en butik lukker i en by, sker det sjældent med et løfte om at vende tilbage. Men det gjorde Cykelland, da cykelhandleren med speciale i elcykler drejede nøglen om på Københavnsvej 71 i slutningen af august. Her blev der sagt farvel til kunderne i Roskilde med beskeden om, at man regnede med at åbne igen i Roskilde næste år »omkring Algade«.