Se billedserie Familie og venner var mødt frem på Roskilde Havn for at tage imod, da Team Glade Børn vendte hjem fra deres danmarkstur. Foto: Lars Ahn Pedersen

Cykelhold nåede i havn

Roskilde - 23. juli 2021 kl. 18:06 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Først gik de i kloster, og så nåede de i havn. Sådan kan Team Glade Børns danmarkstur i grove træk beskrives. Det lokale cykelhold drog lørdag morgen den 17. juli af sted fra Roskilde Kloster og vendte fredag eftermiddag den 23. juli hjem, hvor de godt 30 ryttere blev modtaget af familie og venner på Roskilde Havn.

Læs også: Cykelhold er på vej hjem

Undervejs havde de været igennem syv etaper på mellem 100-125 kilometer eller 150-175 kilometer per dag, alt efter om de var til den »korte« eller lange distance, der bragte dem hen over Fyn og op gennem Jylland til Aarhus, før det med færge gik retur til Sjælland.

- Det har været en kanon tur, og det er vist første gang, vi er kørt igennem uden at skulle ringe 112, siger Evan Lynnerup, der havde sin debut som teamchef efter at have taget over fra Stiig Broby, som ellers har ledet holdet siden starten i 2011.

Evan Lynnerup har selv cyklet med otte gange, og han indrømmer, at det kriblede i ham for at sætte sig op på cyklen i stedet for at sidde i følgebilen.

- Til gengæld kan rytterne ikke bilde mig noget ind, fordi jeg selv har kørt med. Det kunne de med Stiig, fordi han aldrig cyklede, griner han.

Eneste uheld af nævneværdig karakter skete, da en ældre herre drejede ind foran feltet og førte til, at to ryttere kom til skade. Den ene måtte efterfølgende forbindes på arm og ben af holdets sygeplejerske, men gennemførte alligevel turen.

- Det fantastiske ved en tur som denne er, at man får set, hvor mange gode steder der er i Danmark. Vores ruteplanlæggere har lavet et kæmpe forarbejde og havde sørget for, at selv dem, der kørte den lange distance, havde tid til at stoppe og kigge på stederne. De sendte os ud på de mest besynderlige veje og afkroge, men det var også det, folk snakkede om, når vi sad på hotellet om aftenen, siger Evan Lynnerup.

Team Glade Børn kan i år fejre 10-års jubilæum og har til formål at samle ind til børn og unge, der har det svært. Normalt cykler holdet til Paris eller en anden udenlandsk destination, men både i år og sidste år har man i stedet taget rundt i Danmark.

Næste år er håbet, at turen kan gå til Paris i forbindelse med, at Tour de France kommer til Roskilde.

