Se billedserie 7.c fra fra Klostermarksskolen spillede tirsdag cricket med to landsholdsspillere på plænen foran Vikingeskibsmuseet. Det kommer alle 7. og 8. klasser fra den cricketglade skole til at prøve i ugens løb. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

»Cricketskolen« har en hel uge med landsholdsspillere

Roskilde - 27. maj 2020 kl. 15:15 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I dag skal vi spille cricket i idræt«. Den sætning er ikke hverdagskost på de fleste skoler, men på Klostermarksskolen er den britiske batsport noget, alle kommer til at stifte bekendtskab med

- I stedet for rundboldbat er det cricketbat, der ligger i klasselokalerne, og det synes jeg bare er fedt, siger lærer David Hemmet.

Det er hans værk, at den i Danmark ellers meget perifære sport er blevet introduceret på skolen. Det er også hans interesse for cricket, der har ført til, at skolens 7. og 8. klasser hele ugen har glæde af de to landsholdsspillere Nicolai Damgaard og Jonas Henriksen.

- Det giver lige en ekstra dimension, at de er meget teknisk og taktisk dygtigere end mig, siger David Hemmet.

Bat frem for telefon For landsholdsspiller Jonas Henriksen er det første gang, han spiller med en skoleklasse. Han håber, at der kan komme nogle nye spillere gennem skolerne, så sporten ikke kun bliver nedarvet, ligesom han selv har den fra sin far og farfar.

Især ét billede siger ham noget om, at sporten har fanget deres interesse.

- Da vi havde en pause, var der nogen, der tog et bat og begyndte at spille i stedet for at sætte sig til at kigge ned i deres telefoner, siger den 20-årige cricketspiller fra Brøndby-klubben Svanholm.

Eleverne i 7.c ser også ud til at hygge sig med deres pigerne mod drengene-opgør, hvor de skiftes til at slå og kaste, mens de andre sidder i græsset og kigger på.

- Det er sjovere end rundbold. Det er lidt nemmere at ramme, siger Chi Aja Aasborg, mens Alva Blomqvist Oslev bemærker, at folk i det hele taget har det mere sjovt sammen med cricket.

Her er det Carmen Jakobsen fra 7.c, der

skal til at give den grønne bold et slag i

tirsdagens dyst, hvor pigerne selv havde

foreslået at tage en dyst mod drengene

(og tabte knebent).

Foto: Thomas Olsen



Gentlemansport Det er også en vigtig grund til, at David Hemmet fik indført cricket som valghold på Klostermarksskolen i 2014.

Efterhånden har det skabt ringe i vandet, så også mange andre klasser spiller cricket.

For selvom cricket kan virke kompliceret for den udenforstående, har den mange kvaliteter som skolesport.

- Man kan spille spillet på mange niveauer, men det vigtigste er nok, at alle er lige. For der er ikke nogen, der har spillet cricket før, og der er ikke nogen fysisk kontakt i spillet, så piger og drenge er lige. Det giver den dimension, at alle føler, de er en del af spillet, når der ikke lige er nogen, der går til det, og som så kommer til at styre det hele, siger læreren og fremhæver også den sociale dannelse i sporten.

- Det er en gammel gentlemansport. Man opfører sig ordentligt over for sine modstandere, egne holdkammerater, dommere og tilskuere. Det er så vigtigt et aspekt, som vi virkelig værdsætter og gør noget ud af, siger David Hemmet.