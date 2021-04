Covid-testcenter opsagt: Har fundet nyt lokalitet

Falck er blevet opsagt i Jyllingehallerne, men meget tyder på, at Falck allerede har fundet et nyt sted til testcenter i byen. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 26. april 2021 kl. 13:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I Jyllinge skal der findes et andet sted at foretage covid-test. Jyllingehallernes daglige leder, Claus Larsen, gav i onsdags Falck besked om, at hallerne ønskede at opsige aftalen om, at Falck kunne bruge multihallen som test-center.

Det er en beslutning, som Jyllingehallerne selv træffer, og ikke noget, som kommunens krisestab kan træffe beslutning om.

- Det skyldes vores selskabskonstruktion. Vi er en selvejende institution, og derfor kan vi selv træffe den slags afgørelser for vores haller. Det kan kommunen ikke diktere, siger Claus Larsen, som har truffet beslutningen i samarbejde med hallernes bestyrelsesformand.

Han understreger, at Jyllingehallerne har været glade for, at Falck har kunnet bruge hallerne.

- Det har fungeret godt og været en god ide, så længe hallerne ikke har skullet bruges til idræt. Nu må idrætten vende tilbage, og idrætsforeningen har presset på for at komme helt tilbage i hallerne. Det ønske kan vi nu opfylde, siger Claus Larsen.

Sidste testdag i Jyllingehallerne bliver på onsdag den 28. april.

Ny placering Hvor der så skal være testcenter i Jyllinge, er ikke 100 procent på plads, men meget tyder på, at Falck rykker ind i Jyllingecenteret, formentlig i den nedlagte Fakta.

I en mail til DAGBLADET skriver Falck:

»Efter planen flytter vi ind i Jyllinge Centret. Vi er pt. ved at få de sidste detaljer på plads i forhold til lejeaftalen. Det betyder også, at de endelige åbningstider ikke ligger fuldstændig fast endnu. Men det er vores klare forventning, at vi kan øge åbningstiden sammenlignet med åbningstiderne i testcentret i Jyllingehallerne.«