Hele miseren om kommuneplan 2019 skyldes støjkonsekvenszonen omkring Roskilde Lufthavn, som betyder, at der ikke må bygges nye boliger i nærheden af lufthavnen. Det håber Roskilde Kommune stadig at komme igennem med, men det bliver ikke i Kommuneplan 2019.

Covid-19 slukker håb om byudvikling

Roskilde - 04. maj 2020 kl. 12:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune strækker nu våben i kampen for at få lov at udvide Gadstrup og Vor Frue.

Begge byer sukker efter at kunne udvikle sig, og det åbnede kommuneplanen også for, indtil Erhvervsstyrelsen nedlagde veto og bestemte, at kommuneplanen ikke kunne vedtages, så længe den indeholdt nye boligområder i Gadstrup og Vor Frue.

Alligevel var der et lille håb for Roskilde. Det bestod i, at borgmester Tomas Breddam kunne overtale erhvervsminister Simon Kollerup til at give grønt lys for i hvert fald det ene boligområde - og ministeren var såmænd også villig til at mødes med borgmesteren. Men siden har Covid-19 lagt beslag på al ministerens tid i en grad, så ministeriet har meddelt, at det er umuligt at presse mødet ind i kalenderen.

- Så har vi valget om at udskyde hele kommuneplanen eller fortsætte med det, vi kan, uden at tage hele kommuneplanen som gidsel, indtil vi er på den anden side af alt det her, uden at nogen af os kan sige, hvornår det bliver, siger Tomas Breddam, som har forståelse for situationen.

Han tilføjer, at kommunen stadig ønsker byudviklingen, men nu vil forsøge at få det til at ske på anden vis.

