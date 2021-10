Se billedserie Daglig leder af Cosmos, Caroline Stokholm Clemmensen og leder på Roskilde Bibliotekerne, Allan Thomsen Volhøj i den del af Viby Bibliotek, som fremover skal rumme voksenbiblioteket. I næste uge rykker alle bøgerne fra det gamle bibliotek til det nye. Foto: Britt Nielsen

Cosmos: Nu er ventetiden snart slut

Roskilde - 23. oktober 2021 kl. 12:29 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Der går stadig håndværkere rundt i Vibys nye hus, Cosmos. Denne lørdag bliver huset gjort grundig rent, og så begynder den sidste fase i projektet.

- Efter lørdag bliver det mere vores hus, så er det ikke længere en byggeplads, siger vicechef for Roskilde Bibliotekerne, Stine Staunsager Larsen og indrømmer, at det bliver nogle intense dage i næste uge, inden Cosmos bliver indviet lørdag den 30. oktober.

Roskilde Bibliotekerne har ønsket, at Viby Bibliotek holder lukket mindst muligt.

Biblioteket er delvist lukket ned nu. Man kan stadig hente bøger og aflevere bøger på Tofthøjvej. Det er også på Tofthøjvej, man kan brevstemme indtil den 11. november. Det skyldes, at det er besværligt at flytte et valgsted.

Alle bøger flytter i begyndelsen af næste uge.

- Vi begynder tidligt mandag morgen, og forhåbentlig er vi færdige onsdag, siger leder på Roskilde Bibliotekerne, Allan Thomsen Volhøj, mens han viser rundt på første sal i Cosmos, som bliver hjemsted for Viby Bibliotek og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv.

Der er stadig tomt på hylderne, men reolerne står klar.

Næsten klar til flytning Cosmos i Viby bliver et hus, der samler foreningen KulturCosmos med de kommunale institutioner Roskilde Bibliotekerne, Borgerservice og Roskilde Arkiverne. Driften af huset kommer til at foregå i et samarbejde mellem borgere og kommunen.

- Nu skal vi lære hinanden at kende, lyder det fra formanden for KulturCosmos, Rita Thorsen.

Godt nok har aktørerne holdt massere af møder gennem flere år, men et er teori, og noget andet er, når det bliver hverdag.

Men der er stor forventning til, at det nye hus kommer til at summe af liv og glade dage.

- Folk har nærmest spurgt hele året, hvornår åbner I? Man går og venter på at gå i gang. Vi har pakket en del af køkkenet ned, al teknikken og BilledCosmos er pakket ned, fortæller Rita Thorsen og oplyser, at de har lavet en plan for alle rum, så der er frivillige til pakke ned i hvert rum.

KulturCosmos har nabohuset på Søndergade 13 året ud, så der kan være ting, som bliver hentet senere. Men de vigtigste ting skal med.

Udvider caféen Når Cosmos er åbnet, bliver det samtidig også åbningen af den café, som huset rummer.

18 frivillige er tilknyttet og skal drive caféen, som får åbningstiderne klokken 13-17 tirsdag-fredag og klokken 11-14 om lørdagen.

- Vi får lidt flere ting på menukortet, end vi har nu. Der kommer blandt andet panini og nachos. Og så kan vi udvide senere, siger Rita Thorsen forklarer, at de i Cosmos har et produktionskøkken og derfor bedre muligheder for at lave mad end tidligere.

Caféen bliver også set som et aktiv i forbindelse med biblioteket.

- Tit nævner brugere, at de gerne vil have en café sammen med biblioteket, siger Stine Staunsager Larsen.

- Men det er stadig tanken, at caféen er mest for det sociale. Vi håber, der kommer den samme stemning som nu, siger daglig leder af Cosmos, Caroline Stokholm Clemmensen.

Stor synlighed Caroline Stokholm Clemmensen oplever en stor interesse for Cosmos.

- Jeg stod på høstfesten og talte med folk. Må vi gøre det? Kan alle låne lokaler? Spurgte de. Der er en lyst til at være en del af stedet, siger Caroline Stokholm Clemmensen og påpeger, at mange aktiviteter bliver mere synlige nu.

Alle vil eksempelvis kunne se, når cykelholdet står og servicerer delecyklerne. Det bliver nemt at gå forbi og spørge, om man må være med, eller om man kan donere en cykel.

Fordi Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv får lokaler på første sal sammen med biblioteket, bliver arkivet også mere synligt.

Ramsørummet er blevet navnet på det besøgslokale, arkivet har. Arkivet har også et baglokale, hvor arkivalierne kan blive opbevaret.

- Men vi vil tænke historien med i det hele, når vi laver aktiviteter i huset, fortæller Caroline Stokholm Clemmensen.

Mandag bliver der sat plakater op i Viby, så alle kan se, at åbningen sker lørdag den 30. oktober klokken 14.

Program for åbningen Det bliver en dag fyldt med oplevelser, musik, og mennesker, når Vibys nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv slår dørene op for første gang.

Festlighederne begynder klokken 14, hvor der er velkomsttale og indvielse af borgmester Tomas Breddam (S), kultur- og idrætsudvalgsformand Claus Larsen (S), biblioteks- og borgerservicechef, Christian Lauersen og KulturCosmos bestyrelsesformand, Rita Thorsen.

Dagen byder på børnekoncert, Poetry Slam og pubquiz. Samtidig vil de frivillige og medarbejdere vise rundt i værkstedet, MedieLab, børnebiblioteket, voksenbiblioteket, Ramsørummet, Borgerservice og caféen. Der vil desuden være mulighed for skattejagt, brætspil og kreativ udfoldelse.

I Peder Syv salen vil der fra klokken 14.15 være kaffe, kage, juice og bobler. Det er også i Peder Syv salen der klokken 15 vil være poetry slam med Peter Dyreborg og klokken 16 pubquiz med QuizClaus. I børnebiblioteket vil der klokken 14.30 være koncert med Trommetrolden.

Dagens sidste punkt er koncert med Claus Hempler klokken 20. Koncerten kræver billet, som kan købes på www.vorescosmos.dk.

