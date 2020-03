Sidste år var 4.B fra Gadstrup Skole mødt op i neonfarver til deres sang »Blah Blah Blah«. I år er de to playback-shows udskudt på grund af coronavirusset. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Coronavirus udskyder begge playback-shows

Et af årets højdepunkter for mange skoleelever i Viby og Gadstrup er det årlige playback-show. I år er showet blevet delt op i to, men udbruddet af coronavirus har nu sendt de to shows hjem i seng. Senest har Rasmus Flodgaard fra arrangørgruppen i Gadstrup meldt ud, at showet her er udsat.