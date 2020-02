Coronavirus: Kommune holder krisemøde

- Jeg har kun et budskab lige nu, forældre og andre voksne skal huske børnene. Det er vigtigt, at de voksne udstråler ro og fortæller, at det her er der styr på, og der er professionelle folk, der tager sig af det. Der er intet, som tyder på, at børn er smittet, og det er ikke noget, børn dør af, siger Tomas Breddam og nævner, at børn ikke er rationelle, så de kan nemt komme til at tro, at situationen er mere farligt, end den er.