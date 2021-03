Bobby Salomon Hess (midten) og Jakob Fälling (th) står bag kunstværket »Coronarefleksioner«, der har været vist i Raadhuskælderens have i Roskilde de seneste to uger. Borgmester Tomas Breddam var første gæst. Foto: Mie Neel

Coronaværk blev et trækplaster: Arbejder på at vise det i andre byer

Roskilde - 05. marts 2021 kl. 10:18 Kontakt redaktionen

Sidste gennemspilning af værket »Coronarefleksioner« i Raadhuskælderens have i Roskilde blev en publikumsrekord. 76 besøgende lagde vejen forbi torsdag aften.

Med omkring 300 gæster igennem tælleapparaterne alene på den første uge valgte arrangørerne bag værket at forlænge spilletiden. Også i uge to var der god opbakning trods lidt koldere vejr, og på de otte afteners gennemspilning nåede værket til i alt 479 mennesker.

- Det er langt over vores forventninger. Vi lavede værket, fordi vi mente, der var behov for det. Men vi anede ikke, at så mange mennesker ville dukke op, siger Jakob Fälling, der er en af kunstnerne bag.

Under de gældende restriktioner må man ikke samles mere end fem personer ad gangen, hvorfor gæsterne mange dage måtte stå i kø for at komme ind. Med mellem 50 og 75 gæster hver aften var haven ofte fyldt op. Torsdag var så den mest velbesøgte.

Bred interesse »Coronarefleksioner« består af mere end 250 tegninger og seks spors lydkunst og samtaler, der alt sammen blev blæst ud i Raadhuskælderens have ved Byens hus. Kunstnerne bag er især stolte af, at værket satte så mange samtaler i gang. De to var selv til stede i haven og talte med de fleste af gæsterne.

- Folk kom ud fra haven med beretninger om deres egen isolation, ensomhed eller nye retninger i deres liv. Det har været voldsomt interessant at lytte til, siger Bobby Salomon Hess, der er lydkunstneren bag værket.

Gæsterne fordelte sig i alle aldre. Nogle var tilfældigt forbipasserende på aftentur inklusiv vovse eller takeaway-mad. Andre kom til Roskilde fra København eller Nordsjælland for at se en af de få kunstværker, man faktisk kan opleve under de gældende restriktioner. Roskildes borgmester Tomas Breddam var første gæst, og undervejs hilste kunstnerne på folk fra Roskilde Festival, Copenhagen Light Festival og flere kunstsamlere.

- Mange gæster foreslog os at vise værket i andre kommuner, fordi det er så alment gyldigt og aktuelt. Det arbejder vi videre med nu, siger Jakob Fälling.

Bobby Salomon Hess (tv) og Jakob Fälling (th) fejrede sammen med lysdesigner Ole Samsøe, at »Coronarefleksioner« blev en publikumssucces. Foto: Privat

Vigtigt at tale Den flotte modtagelse har overbevist de to kunstnere om, at det er vigtigt at tale og tænke over det traume, coronakrisen er for de fleste.

- Værket kan være med til at bearbejde den mistrivsel, mange mennesker oplever lige nu. Derfor vil vi gerne have det ud til mange mennesker, siger Jakob Fälling.

Bobby Salomon Hess og Jakob Fälling har stået for produktionsfase og to ugers afvikling i samarbejde med lysdesigner Ole Samsøe og projektleder Ellen Stensberg. Projektet er skabt i kontorfællesskabet Tifuglepåtaget, der har base på 2. sal i Byens hus.

»Coronarefleksioner« er støttet af Kulturministeriet, Roskilde Kommunes Kulturpulje og Byens hus.

