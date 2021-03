Endnu en skole er ramt af coronaudbrud og efterfølgende nedlukning. De første klasser blev sendt hjem i onsdags. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Coronaudbrud: Afdeling på storskole lukkes, alle anbefales test

Roskilde - 06. marts 2021
Af Lars Kimer

En afdeling på en af Roskilde Kommunes største skoler er ramt af coronaudbrud.

Denne gang drejer det sig om den ene afdeling af Nordskolen i Jyllinge.

På afdeling Baunehøj er der indtil nu konstateret seks smittede elever, de første to smittede blev konstateret den 1. marts.

- De seks elever fordeler sig på flere klassetrin og der er for nuværende ikke sikker hed for, at smittekæderne er brudt.

Sådan skrev skoleleder Brian Venneberg ud til alle familier med børn på både Baunehøj-afdelingen og Jyllinge-afdelingen i løbet af fredagen.

Roskilde Kommune har ikke følt, at der var grund til at orienterer andre i Jyllinge end de mange familier med børn på skolen.

De første klasser blev allerede sendt hjem i onsdags.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der har påbudt kommunen at lukke skole-afdelingen.

Foreløbig er Baunehøj lukket i syv dage og den 12. marts vurderes det, om skolen igen må åbne.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at skolen og SFO som led i handleplan for håndtering af udbruddet bl.a. sikrer grundig rengøring af faciliteterne og at der følges en målrettet teststrategi af øvrige elever, børn, personale og involverede familier tilknyttet skolen og fritidsklubben samt

evt. andre personer, der kan have relation til skolen eller SFO.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler således, at alle personaler, elever og deres familier bliver testet mindst én gang i løbet af nedlukningen, står der videre i mailen, som DAGBLADET har modtaget fra flere forældre i løbet af lørdagen.

Roskilde Kommune har aftalt med Falck og det Mobile Testcenter, at der bliver åbnet testcenter i Jyllingehallen lørdag og søndag 10:00 - 15:00 i denne weekend, hvor alle anbefales at komme op blive testet. Dette er gældende for alle med tilknytning til Baunehøj-matriklen.

Alle over 12 år kan få foretaget en kviktest, og alle under 12 år kan få foretaget en PCR test.

Skolelederen har opfordret til at alle med tilknytning til A-klasserne på skolen bliver testet i dag, lørdag, og alle med tilknytning til B-klasserne bliver testet søndag.

- Jeg vil gerne anerkende jeres tilgang til, at vi hurtigt har fået lukket ned for klasser, og at I har givet os gode og hurtige informationer, således at vi har kunne håndtere situationen uden at den er løbet helt løbsk, slutter skolelederen sin mail til familierne.

Der bor over 10.000 mennesker i Jyllinge.