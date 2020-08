Coronaregler bliver løsnet forsigtigt ved skolestart

Roskilde Kommune følger de nye retningslinjer, der blev udstukket i juni og gælder fra 1. august. Det er muligt at lave lokale stramninger, og selvom det foreløbigt ikke kommer til at ske i Roskilde, er kommunen klar til at skride ind, hvis det bliver nødvendigt på grund af den negative udvikling i coronasmitten, der er begyndt at tegne sig.