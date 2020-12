Coronaramt: Dorte og Tomas Breddam lever for tiden på hver sin etage. Foto: Anders Ole Olsen.

Coronaramt borgmester-familie

Den stigende smitte er nu også kommet inden for i borgmester-hjemmet i Trekroner, hvor både Tomas Breddam (S), hans søn og hans datter er smittet med COVID-19. De tre familiemedlemmer lever således adskilt fra moderen i huset, der som endnu usmittet passer sig selv i underetagen.

- Vi lever lukket inde i huset. Min søn er nu uden symptomer og kan derfor frigives 48 timer efter - men hvis min kone også bliver smittet, så begynder det at trække ud, fortæller Tomas Breddam på mobilen mandag eftermiddag 7. december.

- Jeg har de klassiske influenzasymptomer og dulmer feberen med panodil. Så jeg kan stadig passe en del arbejde hjemmefra, siger borgmesteren, der deltog i et virtuelt møde med sundhedsministeren mandag morgen inden de seneste restriktioner blev meldt ud.

- Restriktionerne kan ikke gradbøjes, men det er vigtigt for mig at få alles stemme med. Jo mere vi kan stå som en samlet politisk enhed, jo bedre kan vi stå som det gode eksempel foran befolkningen. For det er dem, der nu står med en delvis lockdown endnu engang, siger Tomas Breddam.