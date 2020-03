Coronahjælp: Købmand genindfører »på regning«

I en række byer på Sjælland har de borgere, som sværger til kontanter, sværere ved at komme til kontanterne af den simple grund, at byerne ikke har hæveautomater. I Vindinge tilbyder den lokale Spar-købmand Michael Møller (th.) nu, at faste ældre og handicappede kunder får muligheden for at købe på kredit. Foto: Lars Kimer