Se billedserie Der var ingen store grupper af løbere, da der søndag blev løbet Vikingesporet i Boserup Skov. Højst 35 blev der sendt af sted ad gangen. Foto: Kristian Jørgensen

Coronafri halvmaraton med flyvende start

Roskilde - 13. september 2020 kl. 16:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det dur bare ikke for tiden at samle flere hundrede mennesker til en løbsstart for at sende dem prustende ud på nogle smalle skovstier.

Alligevel lykkedes det søndag at få gennemsporet halvmaraton- og tikilometerløbet Vikingesporet i Boserup Skov. Her blev løberne sendt af sted lidt efter lidt ved en flyvende start, men alle fik stadig målt deres tid med en chip.

Nogle hundrede løbere mødte op i skoven, og de fleste af dem med store smil på over at kunne deltage i et løb igen. Mange har løbet de såkaldt virtuelle løb, hvor man følger ruten på egen hånd og registrerer sin tid, men det er alligevel noget andet.

- Det har været rart at komme væk fra det virtuelle. Der er man jo ikke sammen med andre, lyder det fra brødrene Kim og Dennis Slettemark.

Det er blevet bedre Ud over at starten er blevet spredt ud, har alle løbere fået besked på ikke at opholde sig i målområdet, men straks gå ud til deres bil, hvor de også må sidde, hvis de skal vente på andre.

I løbet af den korte tid, de har til at modtage deres forplejningsration og en medalje, når flere løbere at komme med næsten overstrømmende begejstring over ruten. I al hast blev den lagt om til at gå fra parkeringspladsen ved Skolerne i Boserup i stedet for den vanlige start på plænen ved Vikingeskibsmuseet, som ikke går an til arrangementer for tiden. Det betyder, at der er kommet meget mere skov i løbet.

- Det er 10 gange bedre end inde i byen. Det kan godt være, at det er mere festligt derinde, men det er virkelig godt, det her, siger en glædesstrålende kvinde i målområdet.