Se billedserie Ved drop-ind dåben i Jakobskirken blev Torkil Ditlev Jensen på knap et halvt år døbt af sognepræst Marianne Pedersen. Foto: Dorthe Rozalia Horup

Coronaens udøbte børn kom ikke til drop ind-dåb

Roskilde - 14. juni 2021 kl. 16:55 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Andelen af døbte børn er faldet gennem mange år, men det er tiltaget for børn født lige før og under coronanedlukningen, hvor det ikke har været mulgt at gennemføre dåben som vanligt med familie og venner samlet om barnets velsignelse.

Derfor forsøgte Jakobskirken sig lørdag med en drop ind-dåb. Her kunne forældre komme forbi uden aftale, hvis de alligevel gerne ville have døbt deres børn.

Én dukkede op Drop ind-dåb har før fundet sted i Roskilde Domkirke, men det har været møntet på dem, der ønsker at blive døbt i en senere alder. Det er første gang, en kirke i Roskilde begiver sig ud i drop ind-dåb for små børn, og Jakobskirken vidste ikke på forhånd, om det ville være efterspurgt af sognets forældre.

På forhånd havde kirken skrevet ud til 37 familier, der har fået barn i perioden uden at døbe det, og hvor mindst en af forældrene er medlem af folkekirken.

Ingen af dem dukkede op. Der kom dog én familie til drop ind-dåb for at døbe lille Torkil, men han er under et halvt år gammel og var derfor ikke blandt de børn, der ikke er blevet døbt under coronanedlukningen.

Der mangler noget I Jakobskirken må de derfor konstatere, at drop ind-dåb ikke ligefrem duede som erstatning for den traditionelle dåb.

- Jeg vil ikke sige, det var skuffende, for det var en god oplevelse. Men dem, der dukkede op, gjorde det af andre årsager end dem, vi havde til det, siger sognepræst Marianne Pedersen.

Hun er ikke ligefrem overrasket over det manglende fremmøde, netop fordi traditionen og højtideligheden om dåben er vigtig for mange forældre.

Den antagelse bliver bestyrket af, at nogle familier har taget imod et andet tilbud fra kirken om at markere barnets et års fødselsdag med en dåb.

Dåb er fællesskab Med drop ind-initiativet forsøger kirken at undgå, at en årgang aldrig bliver en del af kirken, når dåben ikke blev til noget.

Flere har valgt at udskyde deres barns dåb til deres et års fødselsdag. Det ser sognepræst Marianne Pedersen som, at dåben for mange også er en fejring af barnet, og derfor vælger man ikke en drop ind-dåb. Foto: Kristian Jørgensen

De børn kan søge kirken på andre måder senere hen, men der er alligevel en forskel.

- Det er en god ting at vokse op med at vide, at man er den del af det fællesskab, at høre alle de gode fortællinger fra Biblen og have Gud som en i sit liv, man føler kan støtte én, siger Marianne Pedersen.

Dåben betyder selvfølgelig noget forskelligt for hver enkelt. For nogen handler det ikke så meget om tro som om tradition, og det er ikke givet, at de døbte børn kommer i kirke senere hen.

Derfor kan det være svært at sætte ord på, hvad kirken og kristendommen betyder i hverdagen. Marianne Pedersen kan dog se, når der kommer minikonfirmander, at de udmærket ved, hvilken kirke der er deres.

- Jeg tror, meget af det handler om, at vi ikke rigtigt har et sprog for det. Men det er det kollektive med, at der er et fællesskab og en tradition, vi er en del af, siger hun.

Fundamentet holder Alle kan have hver deres måde at se på kristendommen. For eksempel ved at tolke Gud som det gode og skrælle de andre lag væk.

For Marianne Pedersen behøver man slet ikke at tage hvert et ord bogstaveligt for at komme med i klubben.

- Jeg tænker, at vi ikke skal sætte forhindringer op, men at det handler om at lytte og invitere indenfor. Hvis det, folk forbinder med Gud, gør deres liv bedre, men også i stand til at gøre noget for andre, så har vi en fællesmasse og en fælles sag. Uanset om de forbinder det med noget andet, end jeg gør, så er det med til at gøre verden bedre, siger præsten.

Marianne Pedersen mener ikke, at kirken mister mening ved at gøre snart sagt alt gyldigt og ikke at holde mere på, hvad der er kristent.

- Jeg er ikke bange for, at kirken bliver udvandet, for det fundament, vi har at stå på, er så stærkt. Vi skal bare tage imod, og så kan det være, at vi også lærer noget andet, siger hun.

