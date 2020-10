Haveforeningen Granly har i dette corona-år oplevet en stigende interesse for at købe et kolonihavehus. Samtidig har der ikke været flere haver til salg i år. Samme tendens oplever byens andre haveforeninger. Foto: Britt Nielsen

Coronaen kan mærkes på kolonihavernes ventelister

Da Danmark i midten af marts lukkede ned på grund af corona-virussen, oplevede flere af Roskildes haveforeninger, at ejerne virkelig brugte deres kolonihaver. Flere steder blev der endda spurgt, om sæsonen kunne begynde lidt før.

Interessen for at komme ud, hvor der er luft og grønt, kan stadig mærkes i haveforeninger. Kredsformand i Roskilde Haveselskab, Selina K. Ullergaard oplyser, at der er venteliste på at købe kolonihaver i flere af foreningerne. De fleste foreninger har haft køb og salg i år, mens enkelte foreninger har lukket ned for de vurderinger, der skal være før et salg.