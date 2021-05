Jeanette Dalsgaard håber at kunne genåbne i slutningen af ugen eller i det mindste efter pinse, efter at Rådhuskælderen har været ramt af corona.

Coronaen har lukket Rådhuskælderen - Restauratør håber på hurtig genåbning

I øjeblikket er seks ud af de 18 ansatte konstateret positive, og restauratør Jeanette Dalsgaard regner nu med tidligst at kunne åbne sidst i denne uge - eller eventuelt først efter pinse. Det afhænger af de PCR-test, der hele tiden gennemføres for alle ansatte.

Sidste onsdag før Kr. Himmelfart måtte hun lukke ned uden varsel, da det viste sig at en af de ansatte var blevet smittet af en gæst. Denne havde haft en negativ test med under besøget, men blev bagefter konstateret positiv og kontaktede så selv restauranten.

Stor forståelse

- Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi på den måde er blevet lukket ned igen i mere end en uge, efter at vi lige var kommet så godt i gang. Men der er jo ikke andet at gøre, og vi lukker først op på ny, når vi er helt sikre på, at ingen af de ansatte har corona, forklarer Jeanette Dalsgaard.