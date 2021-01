Artiklen: Her har coronaen bidt sig fast: 40-50-årige er de hårdest ramte

I Roskilde har kommunen ingen forklaring på, hvorfor smitten har bidt sig fast her, for der er ingen særlige koncentrationer eller udbrud enkelte steder. Dog er der fortsat en overvægt blandt de midaldrende i gruppen 40-49-årige.

For at reducere smitten mest muligt opfordrer kommunens kommunikationschef Rikke Houkjær borgerne til at blive testet mest muligt, så sygdommen bliver opdaget så hurtigt som muligt, og de ramte kan gå i isolation.