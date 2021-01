17 vinterbadere ved Himmelsøen fik søndag bøder af politiet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Coronabøder til vinterbadere og massør

Roskilde - 18. januar 2021 kl. 10:21

Hen over weekenden oplevede Midt- og Vestsjællands Politi flere brud på forsamlingsforbuddet i Roskilde. Det gik blandt andet ud over en flok vinterbadere samt en enkelt virksomhedsejer i Roskilde, der blev sigtet for at holde sin massørforretning åben.

Søndag klokken 9.20 fik politiet en anmeldelse om, at en større grupper personer var samlet ved Himmelsøen på Darupvej i Roskilde, hvor de vinterbadede. En patrulje kørte til søen, hvor i alt 17 personer blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Ved politiets ankomst befandt alle 17 personer sig i søen i et afgrænset område, hvor der var slået hul i isen. Deres tøj lå i et shelter tæt ved. De sigtede, som var i alderen 26-51 år fra hele Sjælland, overtrådte herved de gældende regler om forsamling, idet de deltog i et arrangement på mere end fem personer. De vil alle senere modtage en bøde i sagen.

Fredag klokken 16.32 kørte en patrulje til en massør i Roskilde, da der var kommet et tip om, at massøren havde kunder trods påbuddet om at holde lukket. Politiet traf massøren og en kunde, som fik behandling. Massøren, en 47-årig kvinde fra Roskilde, blev sigtet for at overtræde Covid-19-reglerne, idet hun holdt åbent for kunder, og hun kan nu forvente en bøde i sagen. Politiet fandt ikke grundlag for at sigte kunden for noget i den forbindelse.

Senere fredag klokken 22.13 kom en anmeldelse om, at der var en større forsamling mennesker samlet på P-pladsen foran en tankstation på Københavnsvej i Roskilde. En patrulje kørte til stedet, hvor flere personer i det samme forlod området i biler. Tilbage var ni personer i alderen 17-26 år fra hele Sjælland, som alle blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. De kan alle forvente en bøde i sagen.

Lørdag klokken 22.49 anmeldte en borger, at en gruppe på flere end fem unge havde forsamlet sig ved et bål i den gamle remise for enden af Skovbogade i Roskilde. En patrulje kørte det korte stykke fra politistationen i Skovbogade til stedet, som i folkemunde kaldes »Den hemmelige have«. Her traf politiet seks unge på 15-16 år fra Roskilde, som havde tændt et bål og sad tæt sammen på et mindre område. De blev alle seks sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet på fem personer. Politiet kontaktede deres værger, som blev orienteret om sigtelsen. De unge vil senere få tilsendt en bøde i sagen.