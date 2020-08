Coronaafstand betyder færre lommetyverier

- Vi har under halvdelen af, hvad vi så sidste år. Den store opmærksomhed med at holde afstand betyder, at det er sværere at komme tæt på, som man er nødt til, hvis man skal tage folks ting. Havde jeg skullet forudsige, havde jeg ikke set, at det ville være en konsekvens, men det giver god mening, at vi alle sammen har en anden opmærksomhed, end vi havde tidligere. Afstandskravene på grund af coronakrisen gør, at vi passer bedre på os selv og dermed også vores ejendele, siger Charlotte Tornquist.