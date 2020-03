Corona-voldsmanden fra Netto anholdt

Der var rigtig gode spor at gå efter da politiet skulle eftersøge den voldsmand som slog og spyttede på en 40-årig mand efter at de begge havde været i Netto på Københavnsvej, hvor den 40-årige havde påtalt at voldsmanden havde stået for tæt på ham i køen til kassen.