Corona udskyder byggeri af Roskilde Festivals nye hjem

Roskilde Festival må vente yderligere et år med at flytte ind i sit nye hus i bydelen Musicon. I en pressemeddelse fra festivalen fremgår det, at Roskilde Festival og Roskilde Kommune sammen har valgt at udskyde byggeriet af fællesskabshuset på Musicon på grund af den generelle usikkerhed, der er forbundet med corona-epidemien.

Udskydelsen af projektet forventes at vare omkring et år. Formålet er at sikre afklaring af situationen og dermed give et mere solidt grundlag for gennemførelsen af projektet. Udskydelsesperioden vil blandt andet blive brugt til at videreudvikle udbudsmaterialet for det bæredygtige byggeri.