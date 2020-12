Onsdag åbner Falck i Roskilde-hallerne et nyt center med kvik-test for corona. Foto: Jan Partoft

Corona-test i Roskilde-hallerne

Roskilde - 15. december 2020

Et nyt testcenter for corona åbner onsdag den 16. december i Roskilde-hallerne. Det skal udføre hurtigtest (også kaldet antigentest) som led i smitteopsporingen.

Smittetallene i regionen har været stigende, og derfor udvider Region Sjælland testkapaciteten. Falck skal stå for at udføre de daglige hurtigtest som et led i smitteopsporingen.

- Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at blive hurtigtestet her op til jul - enten i Roskilde Kongrescenter eller i et af de andre centre. Vi ser lige nu, at smitten stiger ret markant, og den rammer bredt i befolkningen. Vi skal blive ved med at passe på hinanden, og her kan en hurtigtest være et godt supplement, siger borgmester Tomas Breddam.

Roskildes nye testcenter placeret i Roskilde Kongrescenter har åbent alle ugens dage. Det er gratis at blive testet, fordi det sker som led i den offentlige smitteopsporing, og der er ingen tidsbestilling.

- Vi skal bruge al den testkapacitet, der kan stilles til rådighed, i kampen mod corona. Her er muligheden for at få taget hurtigtest i samarbejde med Falck et godt supplement til test i det offentlige. Forøgelsen kommer borgerne i Roskilde Kommune til gavn, siger Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Kun et supplement

Hurtigtestene er et supplement til test i det offentlige, der forsat finder sted i testcentrene via TestCenter Danmark, på hospitalerne og i de regionale mobile testenheder.

Sundhedsstyrelsen fraråder fortsat brugen af hurtigtest hos personer, der har symptomer eller er nære kontakter, da disse personer fortsat bør testes med PCR-test i offentligt regi.

Analysen af testen sker med det samme, når borgeren bliver testet. Derfor vil man kunne få svaret på stedet efter omkring 15 minutter. Leverandøren giver samtidig besked om positive svar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

De kontakter herefter nære kontakter med henblik på, at de kan blive testet i testcentrene.

Har du symptomer på corona, skal du fortsat kontakte din læge eller lægevagten. Det skal du også gøre, hvis du har mistanke om smitte med coronavirus.

Roskilde-hallerne

Falck forventer at kunne test omkring 1000 mennesker dagligt i Roskilde Kongrescenter til at starte med.

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op og stille dig i kø ved Roskilde Kongrescenter.

Åbningstiderne for det nye testcenter meldes ud på falck.dk.