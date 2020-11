Spejderne sælger to ud af tre juletræer i Folkeparken. Fordi salgsstedet er større end på Køgevej, kan det blive nødvendigt at dele det op i flere boder. Foto: Steen Østbjerg

Corona stopper ikke spejdernes juletræssalg

Roskilde - 23. november 2020 kl. 04:08 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er en fast del af julen i Roskilde, at spejderne sælger juletræer ved rådhuset på Køgevej og i Folkeparken ved frøspringvandet. Og på den led bliver julen i år til at kende, for den 12. december åbner KFUM-spejderne i Roskilde juletræssalget begge steder.

Det vil nok glæde nogle juletræskunder, men det er også meget vigtigt for spejderne.

- Det er det, der gør, at vi kan sende børn afsted på ture, uden de skal betale for det. Det er også det, der har finansieret udbygningen af hytten på Eriksvej, siger Dan Olsson, juletræsansvarlig i KFUM-spejdernes Roskilde Gruppe.

Kan dele sig op

Spejderne har selvfølgelig været nødt til at tage nogle forholdsregler på grund af coronavirus. Når indhegning og boder bliver sat op 5. december, kan de kun være 10 voksne på hvert sted, så arbejdet må måske strække sig over to dage.

Lidt sværere er det, hvordan de skal håndtere selve salget. I Folkeparken - hvor de fleste træer bliver solgt - har spejderne bedt om dispensation, fordi det vil være svært at styre, om der er 10 eller 15 voksne til stede.

- Kan vi ikke det, må vi ændre opstillingen, så vi opererer med to eller tre udsalgssteder ved siden af hinanden og med plads til 10 personer inklusiv sælgere. Så må vi opdele folk, når de kommer, siger Dan Olsson.

Kommer kunderne?

Men træer skal der nok blive solgt. Spørgsmålet er så, om de særlige omstændigheder betyder noget for salget? Spejderne plejer at have større salg, når folk har travlt, og måske vil folk i år tage ud af byen efter træer for at få en tur ud af juletræskøbet.

Normalt ligger salget på omkring 1200 juletræer, og det er til at mærke i en af landets største spejdergrupper med 182 medlemmer.

- Det svarer nogenlunde til det kontingent, alle vores børn indbetaler. Det er også derfor, vi laver alle mulige krumspring for at gennemføre det, siger Dan Olsson.

Der skal lidt flere sælgere til i år, men det er han ikke så bekymret for.

- De fleste af vores forældre forstår godt vigtigheden af lige nøgagtig det her arrangement. Så har jeg også en supportpatrulje af gamle spejdere, der hjælper med enkeltstående ting, siger den ansvarlige for juletræssalget, som har åbent fra 12. december og helt frem til juleaftensdag.