Corona-stigning i Roskilde kommune

I slutningen af sidste uge så det ellers rigtigt godt ud, da incidens-tallet over en uge var kommet helt ned på 60 set i forhold til 100.000 indbyggere.

Pres på test

Til gengæld kniber det med at følge med i udførelsen af test, hvor der i perioder har været timelange køer, især ved Roskilde-hallerne. Her er der åbent for lyn-test alle dage klokken 8-20.