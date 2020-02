Jakob Tage Ramlyng fik i nat på Roskilde Sygehus at vide, at han er smittet med coronavirus som den første dansker. Han er nu i hjemmeisolation med familien i deres hus i Roskilde. Foto: Elmer Madsen

Corona-smittet dansker bor i Roskilde

Den første dansker smittet med coronavirus, Jakob Tage Ramlyng, bor i Roskilde, hvor han nu er isoleret i hjemmet med sin kone og to børn.

DAGBLADET Roskilde har været i sms-kontakt med Jakob Tage Ramlyng. Han er sløj og får lige nu mange henvendelser, så han ønsker ikke at udtale sig. Han har dog skrevet på Facebook om, hvad der er sket.

- Vi er selvfølgelig dybt rystede over, at det, vi troede var stærkt usandsynligt, nu er vores virkelighed, skriver han ifølge TV2, hvor han selv arbejder som redaktør på TV2 News.

Jakob Tage Ramlyng fik i nat på Roskilde Sygehus meddelelsen om, at han er smittet med coronavirus. Han blev smittet i sidste uge, da familien var på skiferie i Norditalien.

Han var på arbejde onsdag, men måtte gå hjem med feber. Hans to sønner har også været i skole på Hedegårdenes Skole i Roskilde, men er nu også hjemme i isoloation.

Der burde dog ikke være fare for, at de har smittet andre på skolen. Den ene søn og moren er begget blevet testet og fundet fri for coronasmitte, selvom de har sygdomssymptomer. Den anden søn har ikke udvist symptomer og er ikke blevet testet.