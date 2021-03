Jyllinge-området er et af de steder i Roskilde Kommune, hvor man har oplevet et mindre smitte-udbrud.

Corona-smitten stiger i Roskilde

Det såkaldte incidens-tal, der fortæller, hvor mange ud af 100.000 som er smittede, er atter kommet over de 100. Det nøjagtige tal er i den seneste opgørelse på 90, og kommunen har knapt 90.000 indbyggere.

I den seneste periode har der været mindre udbrud i både Viby og Jyllinge, hvor man har været nødt til at lukke Baunehøjskolen og sende børn samt lærere hjem.

Smitte-stigningen var ventet, efter at aktiviteten i samfundet på ny er øget med skolernes åbning for de mindste klasser og genåbning af mange mindre forretninger.

Med denne såkaldt 'kalkulerede risiko' regner myndighederne fortsat med at kunne holde smitten på et niveau, så den ikke griber for meget om sig.