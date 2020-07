Vikingeskibsmuseet tiltrækker besøgende fra hele verden, men i fremtiden kan publikum meget vel blive overvejende dansk, og det stiller andre krav til profilen. Foto: Thomas Olsen

Corona skærper profilen på nyt vikingeskibsmuseum

Roskilde - 21. juli 2020 kl. 17:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også på Vikingeskibsmuseet, der ellers døjer voldsomt under coronakrisen, som i vid udstrækning har fået de udenlandske turister, der normalt udgør langt broderparten af de besøgende, til at blive væk i år.

Læs også: Sådan laver Vikingeskibsmuseet om inden genåbning

Krisen kommer samtidig med, at Vikingeskibsmuseet er ved at trække linjerne op til et nyt museum, der skal afløse Vikingeskibshallen, som er ved at smuldre. Og selv om museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen helst ville have været krisen foruden, ser hun - når det nu skal være - en fordel i, at den kom, inden det ny museum blev bygget.

Det betyder blandt andet, at sundhed nu bliver tænkt ind i det ny museum helt fra start.

Det betyder også, at profilen på det kommende museum bliver skærpet.

- Det har tvunget os til at se på, hvem vi egentlig er, og hvilket museum vi gerne vil være. Hvilke opgaver kan vi skære fra? Den situation, vi er i nu, tvinger os til at komme ind til benet af, hvem vi skal være, og det beriger egentlig diskussionen om, hvilket museum vi gerne vil være, og hvilken profil vi skal have, siger Tinna Damgård-Sørensen.

