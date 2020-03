Corona skaber usikkerhed om kystsikring i Jyllinge Nordmark

Den nye kystsikringslov, som skal give beboerne i Jyllinge Nordmark ro i sindet oven på mere end seks år med angst for oversvømmelser, er blevet ramt af coronavirus, og så endda på selve dagen, hvor forslaget til en ny lov skulle have været fremsat i Folketinget. Efter fremlæggelsen skulle lovforslaget have været 1. behandlet den 18. marts, og var alt gået godt, så kunne loven have været vedtaget og klar til høring 1. maj. Det havde givet tid nok til, at byggeriet kunne have stået færdig inden den kommende stormflodssæson, som begynder i slutningen af oktober. Det er der nu skabt usikkerhed om, for Folketinget behandler lige nu kun sager, som realterer sig til den omfattende corona-krise, og fremsættelsen af kystsikringsloven er derfor udskudt på ubestemt tid.