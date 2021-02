Corona satte ikke skoler skakmat

Skoleskak

Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for at styrke børn og unges faglige og sociale udvikling, så flere får et liv med læring og uddannelse. DSS er startet i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever, og 50.000 elever fra 600 skoler er i dag aktive i skoleskak. DSS har den nationale kompetence inden for skoleskak og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode, fx via det evidensbaserede læringskoncept, SKAK+MAT®, hvis læringseffekter er undersøgt og formidlet internationalt. DSS står bag Skolernes Skakdag®, Skoleskaklærer-uddannelsen® og Skakshoppen.dk, der forsyner skoler og elever med skakmaterialer og koncepter. Se mere på Skoleskak.dk.