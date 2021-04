Corona-penge i regionen: 1.000 kr. til alle ansatte

Som en belønning for deres ekstraordinære indsats under corona-epidemien får alle de ansatte i Region Sjælland en ekstra præmie på 1.000 kroner som gavekort. Det gælder f.eks. medarbejderne på Roskilde Sygehus, og disse penge kan f.eks. bruges på spisesteder og lignende.

Samtidig blev der bevilget ekstra penge til at indhente de behandlinger, der er blevet forinket pga. corona-indsatsen. Det gælder f.eks. en ekstra indsats på for at nedbringe ventetiden for at få høreapparater.