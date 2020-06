Himmelev Skole har informeret de berørte klasser, men betragter de to coronasmittede elever som enkeltstående tilfælde. Foto: Lars Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Corona på skole: - Vi skal undgå at folk bliver bange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona på skole: - Vi skal undgå at folk bliver bange

Roskilde - 16. juni 2020 kl. 12:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev forældrene i en 0. klasse og en 1. klasse på Himmelev Skole informeret om, at en elev i hver klasse er konstateret smittet med corona.

Ifølge skoleleder Signe Nabe-Nielsen fik skolen besked om det smittede søskendepar mandag morgen og informerede straks de nærmeste kontakter til klasserne blandt personalet og klassekammeraternes forældre, så de kan få deres børn testet.

Kun klasser får besked

Resten af skolen er ikke informeret, for Sundhedsstyrelsens anbefaling ved ét smittet barn i en klasse er kun at informere de nærmeste kontakter.

- Det er ret vigtigt at undgå, at folk bliver bange, men at vi sørger for at forholde os nøgterne og rationelt til, at der er to elever ud af 860, der er smittet. Det er et enkeltstående tilfælde, og de allernærmeste kammerater er testet, og de er testet negative, siger Signe Nabe-Nielsen, som også påpeger, at eleverne på dette trin af genåbningen ikke er blandet med andre end deres egen klasse.

Hvis ikke de udviser symptomer, kan forældrene altså trygt lade deres børn komme i skole.

- Hvis der er børn, der udvikler symptomer, vil de blive ringet hjem, og hvis personale viser symptomer, vil de også gå hjem, for vi er ikke interesserede i, at der skal ske smittespredning. Vi har heldigvis ikke haft nogle tilfælde ud over det søskendepar, så på den måde er det positivt, men det er noget, vi er meget opmærksomme på, siger skolelederen.

Virus vasket væk

Hun understreger, at skolen overholder de hygiejniske retningslinjer for skoleområdet.

- Det er rigtig vigtigt i det her hele tiden at holde fokus på god hygiejne og på at bryde smittekæden. Det er lærere og pædagoger gode til at tænke ind i undervisningen og skoledagen, for det er også ret vigtigt, at det bliver en god oplevelse for vores elever at have et højt hygiejneniveau, siger Signe Nabe-Nielsen.

Smittetilfældet gør hende altså nervøs for, at coronasmitten spreder sig på Himmelev Skole.

- Ikke i forhold til det her tilfælde - jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der rører sig ude i samfundet. Vi overholder hygiejneretningslinjerne, og så man kan trygt aflevere sit barn i skole, for så bør en eventuel virus blive vasket væk.