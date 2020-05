Corona kom i vejen for analyse af farligt fodgængerfelt

Det ser ud til, at der så småt er ved at komme skred i arbejdet med en løsning for fodgængerfeltet på Frederiksborgvej lige over for Tømmergrunden i Roskilde. Sagen var i tirsdags på plan- og teknikudvalgsmødet, hvor den blev udskudt, fordi mødet trak ud på femte time. Men nu er der lidt godt nyt. Det oplyser formand for plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S).