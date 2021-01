En enkelt voksen lus kan efter parring nå at lægge mellem 30 og 300 æg i sin levetid - men det kniber med at nå frem til værterne for tiden. Foto: Pixnio

Corona-isolation truer dyreart

Salget af lusemidler er i stærkt tilbagegang siden de stadigt mere omfattende restriktioner er blevet rullet ud over hele landet under corona-pandemien. De seneste stramninger har som bekendt medført, at alle skolebørn nu følger undervisningen hjemmefra, lige som deres voksne i vid udstrækning forsøger at passe deres arbejde uden at møde op på arbejdspladsen.