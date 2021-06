Corona-ildsjæl hædret med pris

Torben Hermann, som bor i Jyllinge, etablerede COVID-19 Call Center og den senere karantænefacilitet i Jonstruplejren i Ballerup. Ligeledes gik han forrest med etableringen af Hjemmeværnets bevogtningsstyrke, der blev indsat under nedlukningen til støtte for DSB for at imødekomme udfordringer med graffiti og hærværk mod togene.

- Coronakrisen har i den grad understreget vigtigheden af Hjemmeværnet for det danske samfund. De frivillige har tilsidesat sig selv for at yde en vigtig indsats for os andre. Det gælder ikke mindst Torben Hermann, som med en professionel, utrættelig og dybt engageret tilgang til opgaverne i den grad er et forbillede og en inspiration - ikke bare for Hjemmeværnets frivillige, men for os alle. Han fortjener den største anerkendelse og respekt, og jeg er glad for at overrække ham prisen i år, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S), som overrakte orisen til Torben Hermann.