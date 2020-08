20 beboere på Koglerne i Jyllinge er testet for coronavirus, efter en beboer på bostedet for svært fysisk handicappede er blevet smittet. I Roskilde er Rosa Dagskole lukket på grund af en smittet kursist. Foto: Thomas Olsen

Corona i sårbar gruppe: Smitte på bosted og dagskole

Coronavirussen har fundet vej til en sårbar gruppe borgere i Roskilde. Alle beboere på Koglerne i Jyllinge, som er et bosted for handicappede, er blevet testet, og de omkring 50 medarbejdere er ved at blive testet, efter en beboer er blevet smittet.