Corona-hi: Kunder trænger til ekstra hygge og forkælelse

Roskilde - 21. januar 2021

- Vi er så taknemmelige for, at vi har åbent, men omsætningen er ikke, som den plejer, siger Line Hald Kaagaard, der ejer Den franske Vinhandel i Skomagergade 3 sammen med sin mand Ulrich.

Butikken er en ud af en lille håndfuld erhvervsdrivende i downtown Roskilde, der gerne må holde åbent trods corona-restriktioner.

Hun savner dog nabobutikkerne og resten af strøgstrækningens liv, som er lukket ned frem til og med den 7. februar.

Sløjt nytårssalg I vinhandlen har man forsøgt at tænke kreativt i denne nedlukningstid.

- Vi laver en masse opslag på Facebook om tilbud, så vi prøver at lave vores egen omsætning, nu når man ikke må holde receptioner og have gæster derhjemme, så vi arbejder på den bedste måde, vi kan, siger hun.

Hos Den franske Vinhandel kan man godt mærke, at folk er sendt hjem fra arbejde.

- Vi sælger mere kaffe og te, end vi plejer, og op mod jul havde vi et godt salg. Jeg tror, at mange har forkælet sig selv lidt ekstra, men vores nytårssalg var langt under det, vi plejer. Og generelt er januar jo en stille måned, siger Line Hald Kaagaard.

Mere takeaway For enden af strøgstrækningen ligger Kuberts Fisk i Støden 5, hvor indehaveren Lars Kubert har trofaste kunder med hang til fisk og skaldyr. Men også her mærker man den anderledes hverdag under coronaen.

- Lige fra starten af corona-nedlukningen har vi fået et mersalg, og vi har haft ekstra travlt. Flere kunder har nok også købt lidt mere luksus og forkælet sig selv, nu når de ikke kan komme på skiferie, siger Lars Kubert.

I butikken har man i flere år haft en fredagsmenu, som kunderne selv kan varme i ovnen derhjemme.

- Vi har tænkt mere i takeaway, så vi har været gode til at lave platteanretninger, stjerneskud og fish and chips for at gøre det nemt for kunderne, siger han.

Sælger mere til frokoster Naboen til Kuberts Fisk er Slagter Frimann i nummer 3, hvor slagtermesteren hedder Palle Christensen. Han er trist over, at Roskilde er en nedlukket by, men er glad for den store støtte fra kunderne.

- Det går godt i butikken, vi kører videre, som vi plejer. Den eneste forskel lige nu er, at mad ud af huset er lukket ned. Kunderne støtter os, men vi kan godt mærke, at mange af de andre butikker er lukket. Der er ingen, som lige falder forbi og køber lidt lækkert mad, Roskilde er en død by i øjeblikket. Vi er taknemmelige og glade for, at vi får lov til at holde åbent, men den nedlukning må godt snart have en ende, siger han.

Butikken har hele tiden kørt med takeaway og sandwiches helt, som man plejer. Noget, der er i ekstra høj kurs hos de hjemmearbejdende kunder lige nu, er lækkerier til frokostbordet.

- Næsten alle arbejder hjemme, og folk bruger penge på frokost og pålæg, så vi kan godt mærke, at kunderne forkæler sig selv lidt ekstra. Vi er gode til at hygge, det er vores spidskompetence. Vi har også tænkt på de kunder, der ikke tør at komme til butikken, dem bringer vi varer ud til i postnummer 4000 gratis, så der er lidt service, siger Palle Christensen.

Og så er der ellers nedtælling til datoen den 7. februar, hvor Roskilde forhåbentlig kommer ud af sit coronahi.

