Børnehuset Spirebakken i Roskilde har lavet tegninger i stedet for at bage til Bag for en Sag.

Corona gør bageglade børn ekstra opfindsomme

Roskilde - 09. oktober 2020 kl. 16:18 Af Sabine Færge Kontakt redaktionen

Velgørenhedsarrangementet Bag for en Sag står i år i en lille krise. For hvad gør man, når corona lægger en dæmper for mulighederne for, at børnene og de unge kan bage sammen?

Bag for en Sag bliver dog gennemført i år, selv om meget er ændret. Initiativtager Lars Møller fortæller, at Bag for en Sag de sidste 15 år har doneret pengene til Børnetelefonen, men at det i år skulle være anderledes.

- Vi har indtjent mange millioner kroner til Børnetelefonen i løbet af årene, men vi ved også, at der er mange andre organisationer, der også har brug for hjælp. Derfor besluttede vi os for at hjælpe Børn, Unge og Sorg i år. Vi synes, det er en fantastisk organisation, og der er heller ikke så mange børn og unge rundt om i landet, der kender til den, siger han.

Tegner i stedet for Børnene og institutionerne, der ikke kan bage sammen af forskellige årsager, blandt andet på grund af smitterisiko, går nu sammen om at finde andre muligheder for at indsamle penge.

Institutionen Børnehuset Spirebakken i Roskilde er et godt eksempel på nogle, der har fundet en ny iderig måde at samle penge ind på. De sælger i stedet malerier og billeder til børnenes familier for at give pengene til organisationen Børn, Unge og Sorg.

Lars Møller tror ikke, at der bliver indsamlet lige så mange penge i år som normalt.

- Nej, det må jeg sige, at det tror jeg slet ikke, vi gør. Det må man sige, corona er skyld i. Mange ringer ind og fortæller, at de ikke kan få lige så mange penge ind, når de eksempelvis tegner eller bruger nogle af deres andre kreative ideer. Så desværre får vi langt færre penge i år end de andre år, siger han.

Dybt taknemmelig Den populære Bag for en Sag-dag, som er kendt af mange børn, unge, forældre og bedsteforældre, har nu foregået 16 år i træk. Derfor er det vigtigt for arrangørerne at holde fast i dagen, også selvom coronakrisen står lidt i vejen i år.

Lars Møller mener, at det vigtigste formål med denne dag er at gøre børn og unge opmærksomme på, at der altid er et sted, de kan få hjælp.

- Det er vigtigt at børn i hele landet ved at hvis de mister en mor, søskende, bedsteforældre eller lignende så er der altid et sted af at få hjælp. Det klart vigtigste er at informere børn om at der er et sted at få hjælp og det gør vi med bag for en sag siger han.

Den officielle bagedag er den 8. oktober, men Lars Møller og Bag for en Sag gør opmærksom på, at man sagtens kan bage eller lave andre kreative projekter andre dage, for det vigtige er jo ikke dagen, men at børn gerne vil hjælpe andre børn.

Lars Møller havde slet ikke forudset at så mange institutioner, børn og unge ville gå ind i projektet med så meget kampgejst og med så meget kreativitet.

Selvom jeg da er ked af, at vi ikke får de samme penge at give til organisationen Børn, Unge og Sorg, som vi har fået til børnetelefonen de andre år, så er jeg meget glad og dybt, dybt taknemmelig for, at så mange mennesker er engageret i vores projekt, siger han.

Artiklen er skrevet af Sabine Færge, som går i 9. klasse på Firkløverskolen i Kirke Sonnerup og i denne uge har været i erhvervspraktik på DAGBLADETs redaktion i Roskilde.