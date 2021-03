Claus Thøgersen fra Kvik Roskilde fortæller, at der har været travlt i butikken det seneste år, fordi folk har haft tid til at gå derhjemme og opdage, at deres køkken trænger til at blive skiftet ud. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Corona gav god tid til at drømme om nyt køkken

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 12:10 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Mange brancher har været hårdt ramt af coronakrisen, men det gælder ikke køkkenbutikkerne. Hos Kvik Roskilde kan indehaver Claus Thøgersen se tilbage på et virkelig travlt år på trods af nedlukninger og coronakrise, selv om han frygtede det værste, da hele samfundet gik i stå for et år siden.

- De første par uger døde salget, mens folk trådte vande, og vi nåede lige at overveje, om vi skulle sende medarbejderne hjem, men så eksploderede det, siger Claus Thøgersen, som har Kvik Roskilde sammen med Mikkel Zeiler.

Siden da er salget gået med fuld fart frem, selv i de perioder hvor butikken har været nødt til at holde lukket igen på grund af restriktionerne.

- Det er tydeligt, at folk har haft tid til at gå derhjemme og kigge på deres køkken og opdaget, at de har brug for et nyt, siger han.

Videomøder er fremtiden Ved nedlukningen i december kom der et lille dyk igen, men i mellemtiden havde Kvik indført videomøder og hjemmebesøg. En del ordrer blev lukket online med det forbehold, at kunderne kunne ombestemme sig, når de kom hen i butikken efter genåbningen og med egne øjne kunne se, hvad det var, de havde købt.

- Vi havde det største besøgstal i den første weekend i marts, hvor vi åbnede igen. Vi har planlagt seks åbent hus-arrangementer, hvor vi holder åbent en time længere end normalt, så der er plads til kunderne, fortæller han.

Selv om kunderne atter må komme i butikken, har Kvik tænkt sig at holde fast i videomøderne, der har vist sig at have flere fordele.

- Fremover kommer vi nok til at kombinere det med, at det første møde bliver holdt fysisk, mens opfølgningen kan foregå på video. Det er mere fleksibelt for kunderne, og de behøver ikke at komme i butikken, hvis de allerede har taget beslutningen om, hvad de vil have, siger Claus Thøgersen.

