Corona fører til nyt officielt maratonløb i Roskilde

Arrangør er Henrik Brandt, som den dag skulle have løbet sit 21. »The Great Wall Marathon« i Kina. Det er aflyst på grund af coronavirus ligesom de fleste andre løb, og det fik Henrik Brandt til selv at arrangere et officielt løb i stedet for bare at løbe 42 kilometer for sig selv.