Det er stadig planen at gennemføre Lysfesten i Roskilde i januar 2021, men det bliver over en uge i stedet for en enkelt aften, og der bliver uden det traditionelle optog, der plejer at samle mange mennesker. Foto: Per Christensen

Corona får Lysfesten til at vare en uge

Arrangørerne af den årlige Lysfest i Roskilde har været i tænkeboks for at finde ud af, hvordan den kan gennemføres med de gældende corona-restriktioner. De er kommet frem til, at der bliver en Lysfest i januar 2021, men frem for at holde den en enkelt aften vil den i stedet strække sig over en uge.